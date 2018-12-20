Випуск новин за 20:00: Обмовка Путіна про УПЦ МП. Газові схеми

У випуску новин за 20 грудня станом на 20:00 – під час прес-конференції президент РФ Володимир Путін обмовився, відповідаючи на питання щодо церкви в Україні, і замість УПЦ МП сказав РПЦ МП. Відповідь Путіна почали жваво обговорювати ЗМІ, називаючи це обмовкою по Фройду. Українцям масово шлють платіжки з чималими сумами через те, що ті не мали лічильників, які самі облгази і мали встановити.

Також у випуску: Про газові схеми розповів гість студії екс-член НКРЕКП, доктор економічних наук Юрій Голляк. Верховна Рада підтримала законопроект, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату.