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      Выпуск новостей за 20:00: Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 20:00 – пленник Кремля Олег Сенцов получил премию Сахарова за вклад в борьбу за права человека.

      Также в выпуске:

      Европарламент принял резолюцию, согласно которой требует прекратить аннексию Россией Азовского моря.

      Почему использование оборонного бюджета Украины остается под грифом "секретно".

      Теги: Олег Сенцов Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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