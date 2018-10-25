Выпуск новостей за 20:00: Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 20:00 – пленник Кремля Олег Сенцов получил премию Сахарова за вклад в борьбу за права человека.

Также в выпуске: Европарламент принял резолюцию, согласно которой требует прекратить аннексию Россией Азовского моря. Почему использование оборонного бюджета Украины остается под грифом "секретно".