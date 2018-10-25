Выпуск новостей за 20:00: Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова
В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 20:00 – пленник Кремля Олег Сенцов получил премию Сахарова за вклад в борьбу за права человека.
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Источник: 24 канал
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