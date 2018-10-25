Випуск новин за 20:00: Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова
У випуску новин за 25 жовтня станом на 20:00 – бранець Кремля Олег Сенцов отримав премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.
Також у випуску:
Європарламент ухвалив резолюцію, згідно з якою вимагає припинити анексію Росією Азовського моря.
Чому використання оборонного бюджету України залишається під грифом "секретно".
Джерело: 24 канал
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