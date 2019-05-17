Выпуск новостей за 20:00: Отмена декоммунизации в Харькове. Распад коалиции

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 20:00 – в Харькове хотят отменить декоммунизацию. В частности, в городе может снова появиться проспект Генерала Жукова, который уже несколько лет носит имя Петра Григоренко. В Верховной Раде Украины объявили о прекращении деятельности коалиции депутатских фракций "Европейская Украина".

Также в выпуске: Инаугурация новоизбранного президента состоится 20 мая 2019 года. Гость студии политический обозреватель Евгений Будерацкий рассказал, что ждет Верховную Раду во время президентства Зеленского.

Источник: 24 канал