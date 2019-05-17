Випуск новин за 20:00: Скасування декомунізації у Харкові. Розпад коаліції

У випуску новин за 17 травня станом на 20:00 – у Харкові хочуть скасувати декомунізацію. Зокрема, у місті може знову з'явитись проспект Генерала Жукова, який уже кілька років названий іменем Петра Григоренка. У Верховній Раді України оголосили про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна".

Також у випуску: Інавгурація новообраного президента відбудеться 20 травня 2019 року. Гість студії політичний оглядач Євген Будерацький розповів, що чекає на Верховну Раду під час президенства Зеленського.

Джерело: 24 канал