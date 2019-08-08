Выпуск новостей за 20:00: Пародия на Зеленского. Реакция Вовка на обвинения

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 20:00 – "Квартал 95" нашел комика, который будет пародировать президента Владимира Зеленского. Вероятнее всего, что им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий. Фигурант дела "Роттердам+" Дмитрий Вовк отреагировал на обвинения: назвал их политическим преследованием.

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