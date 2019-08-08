Випуск новин за 20:00: Пародія на Зеленського. Реакція Вовка на звинувачення

У випуску новин за 8 серпня станом на 20:00 – "Квартал 95" знайшов коміка, який буде пародіювати президента Володимира Зеленського. Найвірогідніше, що ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий. Фігурант справи "Роттердам+" Дмитро Вовк відреагував на звинувачення: назвав їх політичним переслідуванням.

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