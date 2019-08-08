Випуск новин за 20:00: Пародія на Зеленського. Реакція Вовка на звинувачення
У випуску новин за 8 серпня станом на 20:00 – "Квартал 95" знайшов коміка, який буде пародіювати президента Володимира Зеленського. Найвірогідніше, що ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий. Фігурант справи "Роттердам+" Дмитро Вовк відреагував на звинувачення: назвав їх політичним переслідуванням.
Також у випуску:
За понад чотири роки суд так і не виніс рішення у справі смертельного теракту біля Палацу спорту в Харкові.
У РФ з обшуками увірвались до Фонду боротьби з Корупцією, засновником якої є лідер російської опозиції Олексій Навальний.
Третій штурм маєтку екс-президента Киргизстану завершився для силовиків успішно: Алмазбека Атамбаєва затримали.
Володимир Зеленський має намір частково легалізувати казино в Україні: під ігровий бізнес планують виділити окремий регіон біля Чорного моря.
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