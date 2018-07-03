Выпуск новостей за 20:00: Павла Гриба оставили под стражей . Закон об алиментах

Выпуск новостей за 20:00: Павла Гриба оставили под стражей . Закон об алиментахВыпуск новостей 31 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 20:00 – Павла Гриба оставили за решеткой в России еще на 5 месяцев, до 20 декабря. Такой приговор украинскому парню вынес суд в Ростове-на-Дону. В Украине ужесточили ответственность за неуплату алиментов.
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Источник: 24 канал
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