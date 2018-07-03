Випуск новин за 20:00: Залишення під вартою Павла Гриба. Закон про аліменти

У випуску новин за 2 липня станом на 20:00 – Павла Гриба залишили за ґратами в Росії ще на 5 місяців, до 20 грудня. Такий вирок українському хлопцеві виніс суд у Ростові-на-Дону. В Україні посилили відповідальність за несплату аліментів.

Також у випуску: Бабченко хоче обміняти себе на Сенцова. Державіаслужба ще раз перевірить усі літаки. У приватному таборі отруїлися діти.