Випуск новин за 20:00: Залишення під вартою Павла Гриба. Закон про аліменти

Випуск новин за 20:00: Залишення під вартою Павла Гриба. Закон про аліментиВипуск новин 16 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 липня станом на 20:00 – Павла Гриба залишили за ґратами в Росії ще на 5 місяців, до 20 грудня. Такий вирок українському хлопцеві виніс суд у Ростові-на-Дону. В Україні посилили відповідальність за несплату аліментів.
Також у випуску:
Бабченко хоче обміняти себе на Сенцова.
Державіаслужба ще раз перевірить усі літаки.
У приватному таборі отруїлися діти.
Джерело: 24 канал
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