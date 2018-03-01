Выпуск новостей за 20:00: Победа "Нафтогаза". Минюст взялся за неплательщиков алиментов
Выпуск новостей 21:19, 1 марта 85 Читати новину українською
В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 20:00: "Нафтогаз" выиграл спор с российским "Газпромом". Стокгольмский арбитраж обязал россиян компенсировать украинской стороне более 4 миллиардов долларов за недопоставленные объемы транзитного газа. В Министерстве юстиции взялись за неплательщиков алиментов. Создают мобильные бригады, которые наведываются к нерадивым родителям и изымают имущество.
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Источник: 24 Канал
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