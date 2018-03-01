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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Перемога "Нафтогазу". Мін'юст взявся за неплатників аліментів

Випуск новин 21:08, 1 березня 109 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 березня станом на 20:00: "Нафтогаз" виграв суперечку з російським "Газпромом". Стокгольмський арбітраж зобов'язав росіян компенсувати українській стороні більше 4 мільярдів доларів за недопоставлені обсяги транзитного газу. У Міністерстві юстиції взялися за неплатників аліментів. Створюють мобільні бригади, які навідуються до недбайливих батьків і вилучають майно.

Також у випуску:

У перший день весни Україну замітають потужні снігопади.

Виступ Путіна назвали оголошенням нової "гонки озброєнь".

Законопроект про Антикорупційний суд ухвалено без правок Венеціанської комісії.

У Києві відбувся марш повій.

Теги: Нафтогаз Володимир Путін Випуск новин Негода в Україні Антикорупційний суд Газпром Володимир Гройсман Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
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