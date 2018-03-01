Випуск новин за 20:00: Перемога "Нафтогазу". Мін'юст взявся за неплатників аліментів
Випуск новин 21:08, 1 березня 109 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 березня станом на 20:00: "Нафтогаз" виграв суперечку з російським "Газпромом". Стокгольмський арбітраж зобов'язав росіян компенсувати українській стороні більше 4 мільярдів доларів за недопоставлені обсяги транзитного газу. У Міністерстві юстиції взялися за неплатників аліментів. Створюють мобільні бригади, які навідуються до недбайливих батьків і вилучають майно.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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