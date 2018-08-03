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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 20:00: Подозреваемый в нападении на активистку. Освобождение украинца

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 20:00 – полиция задержала подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии.

Также в выпуске:

Петр Порошенко назначил Олега Валендюка руководителем управления СБУ Киева и Киевской области.

Полиция начала расследование насилия и сексуальных домогательств в детдоме на Волыни.

Журналисты провели рейд по киоскам с шаурмой в Киеве.

 

Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 канал
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