Выпуск новостей за 20:00: Подозреваемый в нападении на активистку. Освобождение украинца
В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 20:00 – полиция задержала подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии.
Также в выпуске:
Петр Порошенко назначил Олега Валендюка руководителем управления СБУ Киева и Киевской области.
Полиция начала расследование насилия и сексуальных домогательств в детдоме на Волыни.
Журналисты провели рейд по киоскам с шаурмой в Киеве.
Источник: 24 канал
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