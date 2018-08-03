Выпуск новостей за 20:00: Подозреваемый в нападении на активистку. Освобождение украинца

В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 20:00 – полиция задержала подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии.

Также в выпуске: Петр Порошенко назначил Олега Валендюка руководителем управления СБУ Киева и Киевской области. Полиция начала расследование насилия и сексуальных домогательств в детдоме на Волыни. Журналисты провели рейд по киоскам с шаурмой в Киеве.