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СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 20:00: Підозрюваний у нападі на активістку. Звільнення українського політв'язня

Випуск новин 13 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 серпня станом на 20:00 – поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Український політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії.

Також у випуску:

Петро Порошенко призначив Олега Валендюка керівником управління СБУ Києва та Київської області.

Поліція розпочала розслідування насильства і сексуальних домагань в дитбудинку на Волині.

Журналісти провели рейд кіосками з шаурмою у Києві.

 

Теги: Випуск новин Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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