Випуск новин за 20:00: Підозрюваний у нападі на активістку. Звільнення українського політв'язня
У випуску новин за 3 серпня станом на 20:00 – поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Український політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії.
Також у випуску:
Петро Порошенко призначив Олега Валендюка керівником управління СБУ Києва та Київської області.
Поліція розпочала розслідування насильства і сексуальних домагань в дитбудинку на Волині.
Журналісти провели рейд кіосками з шаурмою у Києві.
Джерело: 24 канал
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