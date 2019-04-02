Выпуск новостей за 20:00: политическая программа Зеленского. Как будут проходить дебаты

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 20:00 – в программе Зеленского – вступление в НАТО, возвращение оккупированных территорий с помощью подписантов Будапештского меморандума и требование от РФ компенсации за убытки. В законе Украины о выборах президента не прописано, как должны проходить дебаты между кандидатами. В любом случае они должны состояться в равных условиях для двух кандидатов.

Также в выпуске: Политтехнолог Зеленского рассказал, останется ли курс на евроитеграцию на время президентства его кандидата. Разумков поделился, как готовятся ко 2-му туру в команде Зеленского.

Источник: 24 канал