Выпуск новостей за 20:00: политическая программа Зеленского. Как будут проходить дебаты
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 20:00 – в программе Зеленского – вступление в НАТО, возвращение оккупированных территорий с помощью подписантов Будапештского меморандума и требование от РФ компенсации за убытки. В законе Украины о выборах президента не прописано, как должны проходить дебаты между кандидатами. В любом случае они должны состояться в равных условиях для двух кандидатов.
Также в выпуске:
Политтехнолог Зеленского рассказал, останется ли курс на евроитеграцию на время президентства его кандидата.
Разумков поделился, как готовятся ко 2-му туру в команде Зеленского.
Источник: 24 канал
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