Випуск новин за 20:00: Політична програма Зеленського. Як проходитимуть дебати

У випуску новин за 2 березня станом на 20:00 – у програмі Зеленського – вступ до НАТО, повернення окупованих територій за допомогою підписантів Будапештського меморандуму та вимагання у РФ компенсацію за збитки. У законі України про вибори президента не прописано, як мають проходити дебати між кандидатами. Але в будь-якому випадку вони повинні відбутися в рівних умовах для двох кандидатів.

Також у випуску: Політтехноголог Зеленського розповів, чи залишиться курс на евроінтеграцію за президенства його кандидата. Разумков поділився, як готуються до 2-го туру в команді Зеленського.

Джерело: 24 канал