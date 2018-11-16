Выпуск новостей за 20:00: Политическо-газовая война. Доступность украинского парламента
В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 20:00 – по мнению экспертов, причина того, что проблемы с отоплением в регионах решаются после прямого вмешательства высшего руководства, является результатом сговора местной власти и бизнеса. Когда украинский парламент станет доступным, и не только для посещения, но и для комфортной повседневной работы нардепов.
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Как Киев пережил неделю в километровых пробках.
Источник: 24 канал
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