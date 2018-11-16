Випуск новин за 20:00: Політично-газова війна. Доступність українського парламенту

У випуску новин за 16 листопада станом на 20:00 – на думку експертів, причина того, що проблеми з опаленням в регіонах вирішуються після прямого втручання вищого керівництва, є результатом змови місцевої влади й бізнесу. Коли український парламент стане доступним, і не тільки для відвідин, а й для комфортної повсякденної роботи нардепів.

Також у випуску: Як Київ пережив тиждень у кілометрових заторах.