Випуск новин за 20:00: Політично-газова війна. Доступність українського парламенту
У випуску новин за 16 листопада станом на 20:00 – на думку експертів, причина того, що проблеми з опаленням в регіонах вирішуються після прямого втручання вищого керівництва, є результатом змови місцевої влади й бізнесу. Коли український парламент стане доступним, і не тільки для відвідин, а й для комфортної повсякденної роботи нардепів.
Також у випуску:
Як Київ пережив тиждень у кілометрових заторах.
Джерело: 24 канал
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