Выпуск новостей за 20:00: Последствия пожара в Кропивницком. Последние обнародованные рейтинги
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 20:00 – у водителя цистерны обожжено 40% тела и он в реанимации, а работник заправки с легкими ожогами. И с такими же травмами еще двое спасателей, которые приехали бороться с огнем. Фонд "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, обнародовал новые результаты социальных опросов.
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Журналисты пообщались с семьей Анатолия Гриценко.
Источник: 24 канал
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