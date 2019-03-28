Выпуск новостей за 20:00: Последствия пожара в Кропивницком. Последние обнародованные рейтинги

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 20:00 – у водителя цистерны обожжено 40% тела и он в реанимации, а работник заправки с легкими ожогами. И с такими же травмами еще двое спасателей, которые приехали бороться с огнем. Фонд "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, обнародовал новые результаты социальных опросов.

Также в выпуске: Журналисты пообщались с семьей Анатолия Гриценко.

Источник: 24 канал