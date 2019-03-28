Випуск новин за 20:00: Наслідки пожежи у Кропивницькому. Останні оприлюднені рейтинги

У випуску новин за 26 березня станом на 20:00 – у водія цистерни обпечено 40 % тіла й він у реанімації, а працівник заправки з легкими опіками. І з такими ж травмами ще двоє рятувальників, які приїхали боротися з вогнем. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, оприлюднив нові результати соціальних опитувань.

Також у випуску: Журналісти поспілкувалися з родиною Анатолія Гриценка.

Джерело: 24 канал