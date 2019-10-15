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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Выпуск новостей за 20:00: Потери на фронте. "Приватбанк" выиграл суд против Коломойского

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 20:00 – в результате обстрелов вражеских снайперов на Донбассе 2 украинских военнослужащих погибли, еще 1 – получил ранения. "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

      Также в выпуске:

      Что люди в ОРДО думают о возможных выборах: неожиданные результаты опроса.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что реализация формулы Штайнмайера – это "путь к миру", а альтернативой этому является полная мобилизация.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Приватбанк
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