Выпуск новостей за 20:00: Потери на фронте. "Приватбанк" выиграл суд против Коломойского

В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 20:00 – в результате обстрелов вражеских снайперов на Донбассе 2 украинских военнослужащих погибли, еще 1 – получил ранения. "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Также в выпуске: Что люди в ОРДО думают о возможных выборах: неожиданные результаты опроса. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что реализация формулы Штайнмайера – это "путь к миру", а альтернативой этому является полная мобилизация.