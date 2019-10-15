Випуск новин за 20:00: Втрати на фронті. "Приватбанк" виграв суд проти Коломойського

У випуску новин за 15 жовтня станом на 20:00 – внаслідок обстрілів ворожих снайперів на Донбасі 2 українських військовослужбовців загинули, ще 1 – отримав поранення. "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Також у випуску: Що люди в ОРДО думають про можливі вибори: неочікувані результати опитування. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що реалізація формули Штайнмаєра – це "шлях до миру", а альтернативою цьому є повна мобілізація.