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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Випуск новин за 20:00: Втрати на фронті. "Приватбанк" виграв суд проти Коломойського

      Випуск новин 60 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 жовтня станом на 20:00 – внаслідок обстрілів ворожих снайперів на Донбасі 2 українських військовослужбовців загинули, ще 1 – отримав поранення. "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

      Також у випуску:

      Що люди в ОРДО думають про можливі вибори: неочікувані результати опитування.

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що реалізація формули Штайнмаєра – це "шлях до миру", а альтернативою цьому є повна мобілізація.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Приватбанк Випуск новин
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