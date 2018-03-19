Выпуск новостей за 20:00: Пожар в Черновцах. Шокирующая мама в Черкассах
В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 20:00 – в Черновцах горел один из крупнейших рынков страны, масштабный пожар начался на Калиновском рынке. Патрульная полиция Черкасской области выясняет, как возникла ситуация, что ребенок пострадал от действий матери.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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