Выпуск новостей за 20:00: Пожар в Черновцах. Шокирующая мама в Черкассах

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 20:00 – в Черновцах горел один из крупнейших рынков страны, масштабный пожар начался на Калиновском рынке. Патрульная полиция Черкасской области выясняет, как возникла ситуация, что ребенок пострадал от действий матери.

Также в выпуске: В Верховной Раде планируют запретить депутатам носить оружие в парламент. Давил ли Алексей Савчекно на военного летчика, который совершил самоубийство. "Четвертый" месяц зимы в Украине.