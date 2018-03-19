Випуск новин за 20:00: Пожежа в Чернівцях. Шокуюча мати в Черкасах
У випуску новин за 19 березня станом на 20:00 – у Чернівцях горів один із найбільших ринків країни, велика пожежа почалася на Калинівському ринку. Патрульна поліція Черкаської області з'ясовує, як виникла ситуація, що дитина постраждала від дій матері.
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Джерело: 24 Канал
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