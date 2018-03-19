Випуск новин за 20:00: Пожежа в Чернівцях. Шокуюча мати в Черкасах

У випуску новин за 19 березня станом на 20:00 – у Чернівцях горів один із найбільших ринків країни, велика пожежа почалася на Калинівському ринку. Патрульна поліція Черкаської області з'ясовує, як виникла ситуація, що дитина постраждала від дій матері.

Також у випуску: У Верховній Раді планують заборонити депутатам носити зброю в парламент. Чи тиснув Олексій Савчекно на військового льотчика, який вчинив самогубство. "Четвертий" місяць зими в Україні.