Выпуск новостей за 20:00: Пожар в лесу. Исследования на полиграфе

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 20:00 – в Чернобыле горит рыжий лес. Это наиболее загрязненная после взрыва на ЧАЭС территория, загорелась утром. В нескольких местах вспыхнул сухостой, а оттуда пожар перикинулся на лесной массив. Частота дыхания, пульс, давление, температура тела. Мы почти не можем их контролировать. Даже если мы что-то пытаемся скрыть, то физиология выдаст.

Также в выпуске: Брата Зайцевой в Харькове поймали пьяным за рулем.



Издание "Страна" обнародовало "расстрельный список" из 47 журналистов.



В Черниговской области застрелился известный режиссер Леонид Кантер.