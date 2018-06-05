Выпуск новостей за 20:00: Пожар в лесу. Исследования на полиграфе
В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 20:00 – в Чернобыле горит рыжий лес. Это наиболее загрязненная после взрыва на ЧАЭС территория, загорелась утром. В нескольких местах вспыхнул сухостой, а оттуда пожар перикинулся на лесной массив. Частота дыхания, пульс, давление, температура тела. Мы почти не можем их контролировать. Даже если мы что-то пытаемся скрыть, то физиология выдаст.
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Источник: 24 канал
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