Випуск новин за 20:00: Пожежа у лісі. Дослідження на поліграфі
У випуску новин за 5 червня станом на 20:00 – у Чорнобилі горить рудий ліс. Це найбільш забруднена після вибуху на ЧАЕС територія, зайнялося зранку. У кількох місцях спалахнув сухостій, а звідти пожежа перикинулася на лісовий масив. Частота дихання, пульс, тиск, температура тіла. Ми майже не можемо їх контролювати. Навіть якщо ми щось намагаємося приховати, то фізіологія видасть.
Також у випуску:
Брата Зацевої у Харкові спіймали п'яним за кермом.
Видання "Страна" оприлюднила "розстрільний список" з 47 журналістів.
На Чернігівщині застрелився відомий режисер Леонід Кантер.
Джерело: 24 канал
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