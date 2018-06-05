Випуск новин за 20:00: Пожежа у лісі. Дослідження на поліграфі

У випуску новин за 5 червня станом на 20:00 – у Чорнобилі горить рудий ліс. Це найбільш забруднена після вибуху на ЧАЕС територія, зайнялося зранку. У кількох місцях спалахнув сухостій, а звідти пожежа перикинулася на лісовий масив. Частота дихання, пульс, тиск, температура тіла. Ми майже не можемо їх контролювати. Навіть якщо ми щось намагаємося приховати, то фізіологія видасть.

Також у випуску: Брата Зацевої у Харкові спіймали п'яним за кермом. Видання "Страна" оприлюднила "розстрільний список" з 47 журналістів. На Чернігівщині застрелився відомий режисер Леонід Кантер.