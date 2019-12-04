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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 20:00: Предоставление добровольцам статуса УБД. Вятрович о Дробовиче

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 20:00 – Верховная Рада поддержала признание добровольцев участниками боевых действий. Президент подчеркнул, что подпишет этот закон до 15 декабря. Назначение на должность главы Института нацпамяти Антона Дробовича прокомментировал бывший глава ведомства Владимир Вятрович. Он считает это кадровое решение неправильным.

      Также в выпуске:

      В Одессе вспыхнул пожар в здании экономического колледжа. Погибла 17-летняя студентка, еще 25 человек в больнице.

      Верховная Рада изменила закон о рынке электроэнергии и запретила импорт российского электричества.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Владимир Вятрович Добровольцы Верховная Рада
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