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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 20:00: Надання добровольцям статусу УБД. В'ятрович про Дробовича

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 грудня станом на 20:00 – Верховна Рада підтримала визнання добровольців учасниками бойових дій. Президент наголосив, що підпише цей закон до 15 грудня. Призначення на посаду голови Інституту нацпам'яті Антона Дробовича прокоментував колишній очільник відомства Володимир В'ятрович. Він вважає це кадрове рішення неправильним.

      Також у випуску: 

      У Одесі спалахнула пожежа у будівлі економічного коледжу. Загинула 17-річна студентка, ще 25 людей у лікарні.

      Верховна Рада змінила закон про ринок електроенергії та заборонила імпорт російської електрики.

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      Теги: Випуск новин Новини України Верховна Рада Добровольці Володимир В'ятрович
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