Выпуск новостей за 20:00: Предвыборная программа Зеленского. Требования украинцев к президенту
В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 20:00 – кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил своим поклонникам написать предвыборную программу вместе с ним. Журналисты 24 канала расспросили украинцев о том, чего они ожидают от будущего главы государства и каким он должен быть.
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Источник: 24 канал
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