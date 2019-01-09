Выпуск новостей за 20:00: Предвыборная программа Зеленского. Требования украинцев к президенту

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 20:00 – кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил своим поклонникам написать предвыборную программу вместе с ним. Журналисты 24 канала расспросили украинцев о том, чего они ожидают от будущего главы государства и каким он должен быть.

Также в выпуске: Как кандидаты в президенты убеждают украинцев проголосовать за них. Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список кандидатов, которые прошли в следующий этап конкурса в Антикоррупционный суд. Кто входит в близкое окружение бывшего российского олигарха Павла Фукса.