Випуск новин за 20:00: Передвиборча програма Зеленського. Вимоги українців до президента

У випуску новин за 9 січня станом на 20:00 – кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував своїм шанувальникам написати передвиборчу програму разом з ним. Журналісти 24 каналу розпитали українців про те, чого вони очікують від майбутнього глави держави та яким він повинен бути.

Також у випуску: Як кандидати в президенти переконують українців проголосувати за них. Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила список кандидатів, які пройшли до наступного етапу конкурсу в Антикорупційний суд. Хто входить до близького оточення колишнього російського олігарха Павла Фукса.