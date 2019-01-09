Випуск новин за 20:00: Передвиборча програма Зеленського. Вимоги українців до президента
У випуску новин за 9 січня станом на 20:00 – кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував своїм шанувальникам написати передвиборчу програму разом з ним. Журналісти 24 каналу розпитали українців про те, чого вони очікують від майбутнього глави держави та яким він повинен бути.
Також у випуску:
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Хто входить до близького оточення колишнього російського олігарха Павла Фукса.
Джерело: 24 канал
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