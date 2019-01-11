Выпуск новостей за 20:00: Предвыборные обещания. Спасенный лыжник

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 20:00 – Украинские политики готовы пойти на все, чтобы завоевать расположение народа, однако после выборов они все реже вспоминают о своих обещаниях. 10 января спасатели наконец нашли лыжника, который потерялся еще на Рождество.

Также в выпуске: Анатолий Гриценко на съезде партии выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.