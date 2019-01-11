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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
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      Випуск новин за 20:00: Передвиборчі обіцянки. Врятований лижник

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 січня станом на 20:00 – українські політики ладні піти на все, аби вибороти прихильність народу, проте після виборів вони все рідше згадують про свої обіцянки. 10 січня рятувальники нарешті знайшли лижника, який загубився ще на Різдво.

      Також у випуску:

      Анатолій Гриценко на з'їзді партії висунув свою кандидатуру на пост президента країни.

      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Закарпатська область
      Джерело: 24 канал
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