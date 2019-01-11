Випуск новин за 20:00: Передвиборчі обіцянки. Врятований лижник

У випуску новин за 11 січня станом на 20:00 – українські політики ладні піти на все, аби вибороти прихильність народу, проте після виборів вони все рідше згадують про свої обіцянки. 10 січня рятувальники нарешті знайшли лижника, який загубився ще на Різдво.

Також у випуску: Анатолій Гриценко на з'їзді партії висунув свою кандидатуру на пост президента країни.