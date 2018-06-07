Выпуск новостей за 20:00: Причина увольнения Данилюка. Антикоррупционный суд и НАБУ
В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 20:00 – причиной увольнения министра финансов Александра Данилюка стал личный конфликт с Владимиром Гройсманом. Антикоррупционный суд заработает не раньше следующего года, судьи будут рассматривать только дела, которые начаты НАБУ.
Также в выпуске:
Оксана Сыроид прокомментировала принятие закона об Антикоррупционном суде.
Аудитором НАБУ от парламента стал Владимир Василенко.
Источник: 24 канал
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