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Выпуск новостей за 20:00: Причина увольнения Данилюка. Антикоррупционный суд и НАБУ

Выпуск новостей 25 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 20:00 – причиной увольнения министра финансов Александра Данилюка стал личный конфликт с Владимиром Гройсманом. Антикоррупционный суд заработает не раньше следующего года, судьи будут рассматривать только дела, которые начаты НАБУ.

Также в выпуске:

Оксана Сыроид прокомментировала принятие закона об Антикоррупционном суде.

Аудитором НАБУ от парламента стал Владимир Василенко.

Теги: Выпуск новостей Александр Данилюк Верховная Рада Владимир Гройсман Антикоррупционный суд
Источник: 24 канал
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