Випуск новин за 20:00: Причина звільнення Данилюка. Антикорупційний суд і НАБУ
У випуску новин за 7 червня станом на 20:00 – причиною звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка став особистий конфлікт з Володимиром Гройсманом. Антикорупційний суд запрацює не раніше наступного року, його судді розглядатимуть лише справи, які розпочато НАБУ.
Також у випуску:
Оксана Сироїд прокоментувала ухвалення закону про Антикорупційний суд.
Аудитором НАБУ від парламенту став Володимир Василенко.
Джерело: 24 канал
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