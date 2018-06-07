Випуск новин за 20:00: Причина звільнення Данилюка. Антикорупційний суд і НАБУ

У випуску новин за 7 червня станом на 20:00 – причиною звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка став особистий конфлікт з Володимиром Гройсманом. Антикорупційний суд запрацює не раніше наступного року, його судді розглядатимуть лише справи, які розпочато НАБУ.

Також у випуску: Оксана Сироїд прокоментувала ухвалення закону про Антикорупційний суд. Аудитором НАБУ від парламенту став Володимир Василенко.