Выпуск новостей за 20:00: Привлечение к ответственности Дунаева. Избирательная реформа
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 20:00 – Генеральная прокуратура просит дать согласие на привлечение к ответственности депутата Сергея Дунаева. Украинцы вышли на массовую акцию в поддержку избирательной реформы "Нет выборам по закону Януковича".
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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