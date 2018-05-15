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Выпуск новостей за 20:00: Привлечение к ответственности Дунаева. Избирательная реформа

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 20:00 – Генеральная прокуратура просит дать согласие на привлечение к ответственности депутата Сергея Дунаева. Украинцы вышли на массовую акцию в поддержку избирательной реформы "Нет выборам по закону Януковича".

Также в выпуске:

Путин открыл Керченский мост в Украине.

СБУ задержала руководителя агентства "РИА Новости-Украина".

Палестинцы хоронят жертв вчерашних столкновений.

Теги: Выпуск новостей Реформы Дунаев Сергей Владимирович ГПУ
Источник: 24 Канал
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Новости за 15 мая
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