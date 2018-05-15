Випуск новин за 20:00: Притягнення до відповідальності Дунаєва. Виборча реформа
У випуску новин за 15 травня станом на 20:00 – Генеральна прокуратура просить дати згоду на притягнення до відповідальності депутата Сергія Дунаєва. Українці вийшли на масову акцію на підтримку виборчої реформи "Ні виборам за законом Януковича".
Також у випуску:
Путін відкрив Керченський міст в Україні.
СБУ затримала керівника агенції "РИА Новости Украина".
Палестинці ховають жертв учорашніх сутичок.
Джерело: 24 Канал
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