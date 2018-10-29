Выпуск новостей за 20:00: Пропаганда российских мультфильмов. Дело Мартыненко

В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 20:00 – пропаганда страны-агрессора распространяется не только через местное телевидение, но и через мультики. Мартыненко и его сообщникам инкриминируют завладение семьюстами миллионами гривен в афере на горно-обогатительном комбинате и "Энергоатоме".

Также в выпуске: Разрешение на снятие неприкосновенности нардепы хотят делегировать другому органу.