Випуск новин за 20:00: Пропаганда російських мультфільмів. Справа Мартиненка

У випуску новин за 29 жовтня станом на 20:00 – пропаганда країни-агресора поширюється не лише через тамтешнє телебачення, а й через мультики. Мартиненку та його спільникам інкримінують заволодіння сімомастами мільйонами гривень через оборудки на гірничо-збагачувальному комбінаті та "Енергоатомі".

Також у випуску: Дозвіл на зняття недоторканності нардепи хочуть делегувати іншому органу.