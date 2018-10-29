Випуск новин за 20:00: Пропаганда російських мультфільмів. Справа Мартиненка
У випуску новин за 29 жовтня станом на 20:00 – пропаганда країни-агресора поширюється не лише через тамтешнє телебачення, а й через мультики. Мартиненку та його спільникам інкримінують заволодіння сімомастами мільйонами гривень через оборудки на гірничо-збагачувальному комбінаті та "Енергоатомі".
Також у випуску:
Дозвіл на зняття недоторканності нардепи хочуть делегувати іншому органу.
Джерело: 24 Канал
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