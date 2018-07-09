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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 20:00: Прощание с Лукьяненко. Встреча консула с Сущенко

Выпуск новостей 25 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 20:00 – в селе Хотов под Киевом родные и близкие простились с автором "Акта о независимости Украины" Левком Лукьяненко. Публичное прощание с диссидентом состоится 10 июля в Клубе Кабмина на улице Институтской в Киеве. Долгое время к политзаключенному Роману Сущенко не пускали ни одного представителя Украины, и наконец состоялась встреча с консулом.

Также в выпуске:

Последняя пленарная неделя работы Верховной Рады перед двухмесячным каникулами может оказаться безрезультатной.

Учения See Breeze в Одессе начались, уже прибыли американские военные корабли.

11 июля Комитет по вопросам национальной безопасности Верховной Рады рассмотрит трагический случай на Ровненском полигоне.

Новые подробности взрыва гранаты в жилом доме во Львове.

Турция переходит от парламентской к президентской форме правления.

Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Роман Сущенко Левко Лукьяненко
Источник: 24 канал
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