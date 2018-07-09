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Випуск новин за 20:00: Прощання з Лук'яненком. Зустріч консула з Сущенком

Випуск новин 37 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 липня станом на 20:00 – у селі Хотів під Києвом рідні та близькі попрощалися з автором "Акта про незалежність України" Левком Лук'яненком. Публічне прощання з дисидентом відбудеться 10 липня у Клубі Кабміну на вулиці Інститутській у Києві. Тривалий час до кремлівського політв'язня Романа Сущенка не пускали жодного представника з України, і нарешті відбулась зустріч з консулом.

Також у випуску:

Останній пленарний тиждень роботи Верховної Ради перед двомісячними канікулами може виявитись безрезультатним.

Навчання See Breeze в Одесі розпочалися, вже прибули американські військові кораблі.

11 липня Комітет з питань національної безпеки Верховної Ради розгляне трагічний випадок на Рівненському полігоні.

Нові подробиці вибуху гранати у житловому будинку у Львові.

Туреччина переходить від парламентської до президентської форми правління.

Теги: Випуск новин Левко Лук'яненко Роман Сущенко Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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