Выпуск новостей за 20:00: Протест на Черкасщине. Дело президента-беглеца.

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 20:00 – экс-президент Виктор Янукович не смог принять участие в видеоконференции в суде из-за травмы. Об этом рассказал его адвокат, но фотодоказательств защитник не представил. Заседание перенесли на 5 декабря. Жители городка Смела, на Черкасщине, вышли на протест из-за долга, который хотят "повесить" на их город.

Также в выпуске: Выдаст ли Путин Януковича Украине. Проблемы с началом отопительного сезона этого года возникли в 12-ти городах Украины. Украина грозит выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.