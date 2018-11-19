Выпуск новостей за 20:00: Протест на Черкасщине. Дело президента-беглеца.
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 20:00 – экс-президент Виктор Янукович не смог принять участие в видеоконференции в суде из-за травмы. Об этом рассказал его адвокат, но фотодоказательств защитник не представил. Заседание перенесли на 5 декабря. Жители городка Смела, на Черкасщине, вышли на протест из-за долга, который хотят "повесить" на их город.
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Источник: 24 канал
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