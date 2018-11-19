Випуск новин за 20:00: Протест на Черкащині. Справа президента-втікача.

У випуску новин за 19 листопада станом на 20:00 – екс-президент Віктор Янукович не зміг взяти участь у відеоконференції в суді через травму. Про це розповів його адвокат, та фотодоказів захисник не навів. Засідання перенесли на 5 грудня. Жителі містечка Сміла, що на Черкащині, вийшли на протест через борг, який хочуть "повісити" на їхнє місто.

Також у випуску: Чи видасть Путін Януковича Україні. Проблеми з початком опалювального сезону цього року виникли у 12-ти містах України. Україна погрожує вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.