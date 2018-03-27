Выпуск новостей за 20:00: Протесты в России. Медведчук под прицелом ГПУ

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 20:00 – в России в Кемерово прошли многотысячные протесты из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Главу партии "Украинский выбор" подозревают в подготовке конституционного переворота в Украине.

Также в выпуске: Полторы сотни российских дипломатов пакуют чемоданы после того, как Великобритания указала им на дверь из-за отравления Скрипаля, все больше стран в знак солидарности тоже показали им на выход.