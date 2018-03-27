Випуск новин за 20:00: Протести в Росії. Медведчук під прицілом ГПУ
У випуску новин за 27 березня станом на 20:00 – в Росії в Кемерово пройшли багатотисячні протести через пожежу в ТЦ "Зимова вишня". Очільника партії "Український вибір" підозрюють у підготовці конституційного перевороту в Україні.
Також у випуску:
Півтори сотні російських дипломатів пакують валізи, після того, як Британія вказала їм на двері через отруєння Скрипаля, все більше країн в знак солідарності теж показали їм на вихід.
Джерело: 24 Канал
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