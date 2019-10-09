Выпуск новостей за 20:00: Раскол в "Слуге народа". Пресс-марафон Зеленского

В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 20:00 – в "Слуге народа" появилась группа, которая блокирует решения президента Украины. Владимир Зеленский созывает пресс-марафон 10 октября на рынке еды в Киеве. Журналистов будут пускать группами по 7-10 человек на каждые полчаса.

Также в выпуске: Боевики продолжают бить в сторону позиций Вооруженных сил Украины, поэтому разведение войск в Золотом и Петровском пока откладывается.