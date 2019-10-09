Випуск новин за 20:00: Розкол у "Слузі народу". Пресмарафон Зеленського
У випуску новин за 9 жовтня станом на 20:00 – у "Слузі народу" з'явилась група, яка блокує рішення президента України. Володимир Зеленський скликає пресмарафон 10 жовтня на ринку їжі у Києві. Журналістів запускатимуть групами по 7-10 осіб на кожні півгодини.
Також у випуску:
Бойовики продовжують гатити в бік позицій Збройних сил України, тому розведення військ у Золотому та Петрівському поки відкладається.
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