Випуск новин за 20:00: Розкол у "Слузі народу". Пресмарафон Зеленського

У випуску новин за 9 жовтня станом на 20:00 – у "Слузі народу" з'явилась група, яка блокує рішення президента України. Володимир Зеленський скликає пресмарафон 10 жовтня на ринку їжі у Києві. Журналістів запускатимуть групами по 7-10 осіб на кожні півгодини.

Також у випуску: Бойовики продовжують гатити в бік позицій Збройних сил України, тому розведення військ у Золотому та Петрівському поки відкладається.