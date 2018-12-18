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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 20:00: Распределение ГФС. Лечение гриппа в Украине

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 20:00 – Кабмин решил разделить Государственную фискальную службу в Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Однако, кто теперь будет руководить органами пока не решили. Хотя каждый год врачи призывают вакцинироваться, это почему-то не побуждает украинцев предотвратить болезнь.

      Также в выпуске:

      В Одесской области от гриппа умер годовалый малыш.

      9-ть миллионов украинцев ежегодно выезжают за границу.

      Теги: Грипп в Украине Выпуск новостей Государственная фискальная служба Государственная таможенная служба Государственная налоговая служба
      Источник: 24 канал
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