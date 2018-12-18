Выпуск новостей за 20:00: Распределение ГФС. Лечение гриппа в Украине
В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 20:00 – Кабмин решил разделить Государственную фискальную службу в Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Однако, кто теперь будет руководить органами пока не решили. Хотя каждый год врачи призывают вакцинироваться, это почему-то не побуждает украинцев предотвратить болезнь.
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В Одесской области от гриппа умер годовалый малыш.
9-ть миллионов украинцев ежегодно выезжают за границу.
Источник: 24 канал
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