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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 20:00: Розподіл ДФС. Лікування грипу в Україні

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 20:00 – Кабмін вирішив розділити Державної фіскальної служби на Державну податкову та Державну митну служби. Проте, хто тепер керуватиме органами поки не вирішили. Хоча щороку лікарі закликають вакцинуватися, це чомусь не спонукає українців запобігти хворобі.

      Також у випуску:

      На Одещині від грипу померло однорічне маля.

      9-ть мільйонів українців щороку виїжджають за кордон.

      Теги: Випуск новин Грип в Україні Державна фіскальна служба Державна податкова служба Державна митна служба
      Джерело: 24 канал
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