Випуск новин за 20:00: Розподіл ДФС. Лікування грипу в Україні

У випуску новин за 18 грудня станом на 20:00 – Кабмін вирішив розділити Державної фіскальної служби на Державну податкову та Державну митну служби. Проте, хто тепер керуватиме органами поки не вирішили. Хоча щороку лікарі закликають вакцинуватися, це чомусь не спонукає українців запобігти хворобі.

Також у випуску: На Одещині від грипу померло однорічне маля. 9-ть мільйонів українців щороку виїжджають за кордон.