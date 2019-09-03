Выпуск новостей за 20:00: Расширение полномочий президента. Опасности снятия неприкосновенности

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 20:00 – нардепы проголосовали за включение в повестку дня сессии Рады законопроекта, расширяющего полномочия президента, чтобы он мог назначать на должности директоров НАБУ и ГБР. Глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала об опасности снятия депутатской неприкосновенности.

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