Выпуск новостей за 20:00: Расширение полномочий президента. Опасности снятия неприкосновенности
В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 20:00 – нардепы проголосовали за включение в повестку дня сессии Рады законопроекта, расширяющего полномочия президента, чтобы он мог назначать на должности директоров НАБУ и ГБР. Глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала об опасности снятия депутатской неприкосновенности.
Также в выпуске:
Порошенко не пришел на допрос в ГБР, потому что работал в Раде.
Как в соцсетях отреагировали на снятие депутатской неприкосновенности.
Народный депутат "Слуги народа" Александр Качура рассказал о снятии неприкосновенности.
Источник: 24 канал
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