Випуск новин за 20:00: Розширення повноважень президента. Небезпеки зняття недоторканності

У випуску новин за 3 вересня станом на 20:00 – нардепи проголосували за включення до порядку денного сесії Ради законопроєкту, що розширює повноваження президента, аби він міг призначати на посади директорів НАБУ і ДБР. Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла про небезпеки зняття депутатської недоторканності.

Також у випуску: Порошенко не прийшов на допит в ДБР, бо працював у Раді. Як у соцмережах відреагували на зняття депутатської недоторканності. Народний депутат "Слуга народу" Олександр Качура розповів про зняття недоторканності.

Джерело: 24 канал