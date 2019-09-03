Випуск новин за 20:00: Розширення повноважень президента. Небезпеки зняття недоторканності
У випуску новин за 3 вересня станом на 20:00 – нардепи проголосували за включення до порядку денного сесії Ради законопроєкту, що розширює повноваження президента, аби він міг призначати на посади директорів НАБУ і ДБР. Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла про небезпеки зняття депутатської недоторканності.
Також у випуску:
Порошенко не прийшов на допит в ДБР, бо працював у Раді.
Як у соцмережах відреагували на зняття депутатської недоторканності.
Народний депутат "Слуга народу" Олександр Качура розповів про зняття недоторканності.
Джерело: 24 канал
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