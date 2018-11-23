Выпуск новостей за 20:00: Расследование относительно Медведчука и Порошенко. Президентский фонд
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 20:00 – благодаря расследованию программы "Схемы" тайные встречи Петра Порошенко и Виктора Медведчука стали явными. Автор расследования Михаил Ткач рассказал, кто и как препятствовал работе журналистов. В проекте Госбюджета на 2019 появился интересный пункт – "Фонд президента Украины".
Также в выпуске:
В правительстве появилась новая должность министра – по делам ветеранов. Им стала Ирина Фриз. Также депутаты проголосовали за нового главу Минфина – Оксану Маркарову.
Гости студии: автор расследования программы "Схемы" Михаил Ткач, политический обозреватель Леонид Швец, депутат фракции "Самопомич" Роман Семенуха.
Источник: 24 канал
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